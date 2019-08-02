Velilerden adrese dayalı geçiş hakkının 11 ve 12. sınıflara da verilmesi talebi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da veliler, temel liseler kapatıldıktan sonra temel lise 9 ve 10'ncu sınıf öğrencilerine adrese dayalı Anadolu liselerine geçiş hakkı tanındığını, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine bu hakkın tanınmadığını belirterek sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakırlı öğrenci velisi Selçuk Bay, temel liselerin kapatılması ilgili sıkıntıları olduğunu söyledi. Bay, temel liselerin kapatıldıktan sonra 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine adrese dayalı Anadolu liselerine geçiş hakkı tanındığını, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine bu hakkın tanınmadığını ifade etti. Selçuk Bay, oğlunun 11'inci sınıfa geçtiğini, kaydını temel liseden Anadolu lisesine almak istediğinde sistemin puanı düşük olduğu için bu kaydı onaylamadığını ve adrese nakil hakkının sadece 9 ve 10'ncu sınıf öğrencilerine tanındığını öğrendiğini dile getirdi.

“Çocuğumuz şuan ortada, hiç okula naklini yapamıyoruz”

Temel lise 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine adrese dayalı Anadolu liselerine geçiş hakkı tanınmışken, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine bu hakkın tanınmadığını aktaran Bay, “Oğlum Kemal Diyarbakır Diclekent temel Anadolu lisesine gidiyor, 11'nci sınıfa geçti. Biz sistem üzerinden resmi Anadolu liselerine oğlumun naklini yapmaya çalışırken, sistem puanı düşük bu okulu tercih edemezsiniz diye bir uyarı veriyor. Zaten bu temel liseye giden öğrencilerin puanı iyi olsa iki yıl önce resmi Anadolu lisesine gönderirlerdi bu öğrencileri. Temel lisede okuyan öğrencilerin çoğunun TEOG puanı, yeni ismiyle Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanı düşük olduğu için temel lise tercih edildi. Onun için temel lise 9'uncu sınıf öğrencilerine adrese dayalı geçiş hakkı tanınmışken, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine de bu hakkın tanınmasını Bakanımızdan rica ediyoruz. Yani bu konudaki hassasiyetlerini de biliyoruz. Umarım ki bu mağduriyetimiz giderilir. Birinci nakil dönemini geride bıraktık. Bizim çocuğumuz şuan ortada, hiç okula naklini yapamıyoruz. Yani açıkçası bu çocuğun önünde iki seçenek var. Ya bu çocuk açık liseye gidecek. Ya da koleje devam edecek. Şimdi biz gelir seviyesi belli olan aileleriz. Temel lisenin ödemesini yaparken zorlanıyorduk. Kolejlerin fiyatları malumunuz, 10 bin ile 20 arasında değişiyor. Şimdi bizim bunu karşılama gücümüzde yok. Hal böyleyken bu çocuğu da açık liseye göndermek istemiyorum. Çünkü bu çocuğa baya bir emeğimiz olmuş, maddi, manevi” diye konuştu.

İki yıl önceki TEOG puanıyla çocuğun değerlendirilmesinin de yanlış olduğu vurgulayan Bay, “Çünkü bu iki yıllık süreçte çocuğun kat ettiği belli bir mesafe var. İki yıl boyunca almış olduğu bir eğitim var. Yani en azında karnelerinin not otlaması göz önünde bulundurulabilirdi diye düşünüyorum. Umarım bizim bu mağduriyetimiz giderilir, çocuğum mağdur edilmez. Çünkü hayattaki en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. Biz veliler çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yaparken, çocuklarımızın böyle mağdur edilmesine rıza gösteremeyiz. İnşallah umarım sesimiz ilgili yerlere ulaşır, mağduriyetimiz giderilir. Büyüklerimizden temennimiz bu, mağduriyetimiz giderilsin” şeklinde konuştu.

Özel Diclekent temel lisesine giden 11'inci sınıfa geçen öğrenci Kemal Bay, yetkililerin kendisini duymasını istediğini söyledi. Kemal Bay, “Annem babam o kadar emek vermiş açık liselere gitmek istemiyorum. Kaydımı Anadolu liselerine yapmak istiyorum” dedi.