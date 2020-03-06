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Veteriner hekimler öğrencilerle bir araya geldi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen panelde veteriner hekimler ile veteriner fakültesi öğrencileri bir araya geldi.


DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani, veteriner hekimler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Aydın Keten'inin açılış konuşmasından sonra Doç. Dr. Sadık Yayla'nın moderatörlüğünde Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Yalçın Köksal klinisyen, veteriner hekim Tarın Akan veteriner hekimlikte holistik tedavi, veteriner Gülay Kabasakal Ertürk veteriner hekimlikte köpek eğitimi konularında sunum yaptı.


Programın ikinci oturumunda ise veteriner klinikleri hayrat değildir ile akademisyenlikten klinisyenliğe başlığı altında Klinisyen Hekimler Derneği Ankara ve İzmir Şubesi yetkilileri sunum yaptı.

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