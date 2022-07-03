Virajı alamayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Laleş Bulvarı ve Memursen Bulvarı kavşağında seyir halinde olan 60 EJ 310 plakalı Dacia Logan markalı otomobil sürücüsü virajı alamayınca takla atarak kavşağın içine girdi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.