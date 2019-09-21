İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, virajı alamayan saman yüklü tır yan yattı. Kazada şoför hafif yaralandı.


Olay, Çınar ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47AAB 965 plakalı saman yüklü tır, Üçyol mevkiinde virajı alamayarak yan yattı. Olayda tır şoförü hafif yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi, araçta bulunan şoföre ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Tır, vinç yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.