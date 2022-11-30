Yağ hırsızı kameralara yakalandı, esnaf 'ihtiyacı varsa gelsin istesin' dedi

Diyarbakır'da bir şahıs market yoğunluğunu fırsat bildi 600 TL değerindeki yağı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden esnaf hırsıza isyan ederek ihtiyacı varsa çalmak yerine istemesi gerektiğini söyledi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki önce akşam saatlerinde marketin yoğun olduğu anda bir teneke yağ çalarak uzaklaştı. Durumu yolda geçen başka biri tarafından öğrenen esnaf, kamera kayıtlarından hırsızlık anını izleyince isyan etti. Market sahibi İdris Çakıl, hırsıza seslenerek çocuklarına haram lokma yedirmek yerine kendilerinin hazırladıkları yardım kolilerini istemelerini, hırsızlık yapmaması için çağrıda bulundu.

Şahıstan şikayetçi olduğunu da kaydeden Çakıl, “Gece mesai bitiminde içeride biraz yoğunluk vardı, o sırada müşterilerle ilgileniyorduk. O arada biri gelip bir teneke yağımızı çalmış. Çevre bizi iyi tanıyor, yolda geçen bir kişi gelip şahsın heyecanla elinde yağ ile gittiğini, iyi birine benzemediğini söyledi. Kameralarımıza baktık gelip bizden çaldığını gördük. Hırsızlık güzel bir şey değil; eğer ki, madde bağımlısıysa bir şey diyemem çünkü onları tutamazsın her şeyi yapabilirler. Ama yardıma muhtaçsan bizim kendimizin hazırladığı ihtiyaç kolileri var. İçerisinde her şey var, gariban oldu mu zaten veriyoruz. Neden çoluk çocuğunun boğazına haram malı koyuyorsun, zoruma giden bu. O adamdan şikayetçiyim, yapmasın. Bugün benim canımı yaktı yarın başkasının canını yakmasın. Bir tenekesi 600 TL ama o para kolay kazanılmıyor. Burada 20 kişi çalıştırıyoruz, mesele para değil. Çocuklarına haram para götürüyorsun. İhtiyacın varsa gel vermediysem o zaman gel iste. Yağlarımızı normalde bantlamışız, o arada gelmiş almış, bunu yapmaya hakkı yok” dedi.