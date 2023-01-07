İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yakıtı biten aracı kilometrelerce iten kadınlar, erkeklere taş çıkarttı

Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı.

Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu. Araçta bulunan 2 kadın, inerek kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlarda yolda geçenler şaşırırken; erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.