Yandal kliniğinde tedavi gören çocuklar karne heyecanı yaşadı

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerinin geride kalmaması adına imzalanan protokol sonucunda, Nisan ayından bu yana Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak karnelerini aldı.

Hastanede Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenler, 2023 yılının yaz döneminde tedavisi devam eden 7 öğrenciye eğitim verdi. Hafta içi her gün 11.00-16.00 saatleri arasında eğitimini aksatmayan çocuklar, karne sevincini hastanede yaşadı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Süleyman Öden, hastanede tedavi gören çocuklara karnelerini teslim ettiklerini belirterek, immün sistemin güçlenmesinin en büyük destekçilerinden birinin psikolojik destek olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi gören öğrencilere eğitim imkanının sağlanması için hayata geçen projenin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini dile getiren Öden, “Hastanemizde uzun süredir yatan çocuk hastalarımız maalesef eğitimden uzun süre kalmanın psikolojik stresini yaşamaktaydı. Tıbbi olarak biliyoruz ki immün sistemin güçlenmesinin en büyük destekçilerinden biri de psikolojik destektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süre hastanede yatan çocuk hastaların eğitimini geride bırakmaması adına böyle bir protokol düzenlendi. Nisan ayından itibaren çocuk hastanemizde hafta içi her gün çocuklar kendi okullarındaki mevcut olan derslerle ilgili eğitimi tamamlamak amacıyla milli eğitimde görev yapan hocalarımızla eğitimler desteklendi. Diyarbakır ilimiz bu konuda pilot il olarak seçilmişti. Çocuklarımıza karnelerini teslim ettik. Bundan sonra umarım bu hizmet tüm Türkiye'ye yayılır. Bu dönem için toplamda 7 öğrencimiz bulunmaktaydı” dedi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Samancı, hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini aksatmaması için Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle projeyi yaymayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu yapılan hizmet çok önemli bir işin ilk basamağıydı. Hastaları tedavi etmenin yanında bunları psikososyal açıdan topluma kazandırmamız lazım. Onların psikolojilerini normal seviyeye çekmemiz lazım. Bu anlamda ilk basamağı başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Eğitimimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle daha da genişleyecektir.”

Oğlu Hamza Aytekin'in hastanede tedavi görmesinden kaynaklı okuldan karne alamayıp hastaneden almasının mutluluğunu yaşayan Sıdıka Aytekin, “Oğlum hastanede tedavi gördüğü için karnesini alamadı. Burada bugün sağlık çalışanlarımızın sürpriziyle karşılaştık. Görevli olan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.