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Yapılandırma süresi uzatıldı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşların emlak, temizlik, ilan vergisi ve idari para cezaları ödemelerini, faizler silindikten sonra anapara üzerinden yapılandırarak belediyenin sağladığı imkanlarla 1 Şubata kadar ödenebileceğini açıkladı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vatandaşların emlak, temizlik, ilan vergisi ve idari para cezaları ödemelerini, faizler silindikten sonra anapara üzerinden yapılandırarak belediyenin sağladığı imkanlarla 1 Şubata kadar ödenebileceğini açıkladı.


Bağlar Belediyesi yapılandırma süresinin uzatılması ile ilgili açıklama yaptı. Daha önce 31 Aralık olarak açıklanan son ödeme tarihinin Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 1 Şubata kadar uzatılarak vatandaşlara yeni bir imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Borç yapılandırma süresi 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı. Belediyemize olan tüm borçlarınızı, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırarak ödeyebilirsiniz. Bağlar Belediyesi çağrı merkezine bağlanarak borçlarınızı yapılandırabilir, internet sitesi üzerinden yapılandırılan borçlarınızı kredi kartı ile ödeyebilirsiniz” denildi.

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