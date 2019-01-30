Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atilla, ilk önce Kayapınar ilçesi Serap Güzeli Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde Yaşar ailesinin evine konuk oldu. Ardından Başkan Atilla ve eşi Lütfiye Atilla, Bağlar ilçesi Sento Caddesi'nde Kartal ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şehrimizin her noktası için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Atilla, "Yaptığımız hizmetler, yapacaklarımızın teminatıdır. Şehrimizi ulaşımdan, spora, kültürden, eğitime yine birçok yenilikle tanıştırdık. Güzel şehrimiz Diyarbakır, her alanda büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. Hükümetimizin desteğiyle şehrimizde önemli hizmetler yaptık. Diyarbakır'ı daha müreffeh bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.