Yardım Eli ve Hayat-Der, bin 500 yetim çocuğu giydirecek

Yardım Eli Derneği Diyarbakır temsilciliği ve Hayat-Der bu Ramazan ayında da gönüllere taht kurmayı başardı. Dernekler, Ramazan ayı boyunca bin 500 çocuğa giysi yardımında bulunacak.

Ramazan ayının başladığı bugüne kadar yaklaşık bin çocuğu giydirdiklerini ve bu sayının bayrama kadar bin 500'ü bulacağını kaydeden Hayat-Der Başkanı Mehmet Turan, Ramazan ayında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Amaçlarının Diyarbakır'a her konuda yardımda bulunmak olduğunu kaydeden Turan, "Hayır işlerimizin tamamı bağışlarla yapılmaktadır. Herhangi bir proje veya devlet destekli iş yapmıyoruz. Bütünüyle hayırseverlerin bağışlarıyla yardımlarımızı yapıyoruz. Yardımseverlerimiz dışında üyelerimiz ve gönüllerimizin yardımlarıyla, destekleriyle ayakta duruyoruz. Ama bazen yapacağımız yardımlar bizi aştığında İstanbul merkezli Yardım Eli Derneği ile irtibata geçerek bölgede beraber çalıştığımız zamanlar da oluyor. Yardım Eli Derneğimiz, ulusal ve uluslararası faaliyetler yürüten bir dernektir. Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyada da 30 ülkede faaliyet gösteriyor. Çok çeşitli yardım kolların olan, birçok yardım projesinde aktif olarak görev alıyorlar. Aynı zamanda kamu yararına oluşan bir dernektir" dedi.

‘Paylaşalım iyiliği, yaşatalım kardeşliği' ilkesi doğrultusunda Ramazan Bayramı öncesinde çocukları bayramlık kıyafetler ile sevindirdiklerini kaydeden Turan, daha çok çocuğa ulaşmak için hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi.