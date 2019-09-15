İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yardımlarıyla engelli gencin yüzünü güldürdüler

Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, tekerlekli sandalyesi kırılan engelli gence akülü sandalye hediye etti.


Yaptıkları yardım çalışmaları ile seslerini duyuran Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri bu kez de engelli bir vatandaşın akülü sandalye hayalini gerçekleştirdi. Tekerleksi sandalyesi kırılan 20 yaşındaki İrfan Şeker'in durumunu öğrenen Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, aralarında topladıkları paralarla akülü sandalye aldı. Şeker'i çay bahçesine davet eden platform üyeleri, kendisine sürpriz yaparak akülü sandalyeyi Şeker'e hediye etti.


Akülü sandalyesini alan Şeker'in mutluluğu gözlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.