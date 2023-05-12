Yarı değerli taşlar Diyarbakır'da kadınların elinde şekilleniyor

Diyarbakır'da yarı değerli ve süs taşları işletmeciliği kadınlara katma değer fırsatı sunuyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin talimatı ile hazırlanan proje ile kadın eli değen taşlar takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Yer altı kaynaklarıyla zengin olan Türkiye'de yarı değerli taşlara ilgi artmaya devam ediyor. Ülke genelinde en çok yarı değerli taşa sahip olan Diyarbakır'da Ergani ilçesinde yeşil kalsedon, Çermik ve Ergani ilçelerinde agat, yine Ergani ve Çüngüş ilçelerinde opal gibi yarı değerli süs taşları çıkarılıp, Olgunlaşma Enstitüsü'nde bu taşlar şekillendiriliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında faaliyete geçen Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki taş atölyesinde 4 usta öğretici, taşların takıya dönüştürülmesi için kuyumculuk atölyesinde ise 10 usta öğretici görev yapıyor. Atölyede işlenen değerli ve yarı değerli taşlar, daha sonra kuyumculuk atölyesinde tasarlanıp takı ve aksesuarlara dönüştürülerek kullanıma sunuluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, taş atölyesinde şekil verilen taşları kuyumculuk atölyesinde de değerlendirip kullanıma sunduklarını ifade etti. Eronat, “Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüleri geleneksel kültürümüzü araştıran, geliştiren ve gelecek nesillere aktaracak olan kurumlardır. Bizim Olgunlaşma Enstitüsü'nde bulunan taş atölyesi, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Müdürümüz Murat Küçükali'nin destek ve katkılarıyla oluşturulmuş bir atölyedir. Taş atölyesinde şekillenen taşlar, kuyumculuk atölyesinde son halini bulmaktadır. Önce taşlar atölyede kesilip şekil verildikten sonra kuyumculuk atölyesinde aksesuara dönüştürülüyor. Takı tarihin her alanında insanların ilgisini çekmiştir. Bu konuda faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Diyarbakır'da taş atölyesinin kuyumculuk atölyesiyle birleştirilmesi bir ilk diyebiliriz. Amacımız taşların değerlenmesi ve hedeflerimizden biri olan istihdamdır” dedi.

“Tarihi taşlar değerlendiriliyor”

Türkiye'nin değişik noktalarından da değerli taşları getirip işlem yaptıklarını belirten Eronat, “İlk etapta Türkiye'nin değişik noktalarından değişik taş türlerini getirdik. Daha sonra Diyarbakır il sınırları içerisindeki ilçelerde ve diğer köylerde yapılan araştırmalar sonucu elde ettiğimiz tarihi taşlar buraya getirilip değerlendiriliyor. Bu tarihi taşlar kuyumculuk atölyemizde 10 usta öğreticimiz, taş atölyemizde de 4 usta öğreticimize iş imkanı sağlıyor" diye konuştu.