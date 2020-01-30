Yarım asır sonra okulla buluşacaklar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gülpınar köyü, 55 yıl aradan sonra okula kavuşuyor. İş adamı, yazar Abdulkadir Arslanoğlu, tarafından yaptırılacak okula, Abdulkadir Aksu'nun ismi verilecek.

Ergani'ye bağlı Gülpınar köyü, yıllar sonra hizmetlerle tanışmaya başladı. Yıllardır köyde ikamet eden öğrencilerin kar-kış demeden kilometrelerce ötedeki köylere okul servisleriyle gidip gelmesi karşısında kolları sıvayan hayırsever iş adamı, yazar Abdulkadir Arslanoğlu, kendi imkanlarıyla köye bir okul yapmak için çalışma başlattı.

Taşımalı eğitim nedeniyle zamanlarının büyük bir bölümünü yollarda geçiren öğrencilerin, köyde yapılması planlanan okula kavuşmasıyla bu ıstıraplarının sona ereceğini ve öğrencilerin çok daha iyi bir eğitim öğretime kavuşacaklarını kaydeden Arslanoğlu, "55 yıldır sınırları içerisinde tek bir okul olmayan bu köyümüze bir okul yapma kararı aldık. Ana binamızın yapımıyla ilgili önceki gün Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şube Müdürü H. Yavuz Özkoyuncu ile görüştük. Önümüzdeki günlerde teknik açıdan gereken adımları atıp projeleri çizdirip, valiliğimizle bir protokol yapıp inşaat sürecini başlatacağız. Köyümüzü yarım asırlık bir süreden sonra okulla buluşturacağız" dedi.

Okula Akdulkadir Aksu isminin verilmesiyle ilgili olarak da konuşan Arslanoğlu, "Abdulkadir Aksu şehrimizin yetiştirdiği müstesna simalardan birisidir. Yaklaşık 40 yıldır görev yaptığı makamlarda genelde bütün Türkiye'ye ama özelde doğduğu şehir Diyarbakır'a emsalsiz hizmetleri olmuş birçok kişinin gönlünde taht kurmuş bir değerimizdir. Dilerim attığımız bu adımdan sonra Aksu'nun adı bu kadim şehirde daha birçok okul, cadde, mahalle gibi birçok yere verilir ve bu değerimizin adı ebediyete kadar yaşatılır" diye konuştu.