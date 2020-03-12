Yarının muhasebecileri Muhasebe Haftası'nı kutladı

Muhasebe Haftası, Diyarbakır'daki Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen ortak bir etkinlik ile kutlandı.

Yarının muhasebecilerini yetiştiren Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, her yıl Muhasebe Haftası nedeniyle değişik etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu yıl okulun muhasebe ve finansman alanında okuyan öğrencilerin mesleki farkındalıklarını arttırmak ve kariyer planlamalarına destek olmak için Muhasebe Haftası, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile birlikte kutlandı.

Okulda gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Diyarbakır Vergi Dairesi Grup Müdürü Kenan Coşkun, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Reşat Merttir, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Vural, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski ve yeni yöneticileri, öğretmenler ile muhasebe ve finansman alanı öğrencileri katıldı.

Kutlama nedeniyle konuşan Okul Müdürü Ahmet Hamdi Ateş, katılımcılara burada bulundukları için teşekkür etti. Ardından söz alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Merttir, Oda Başkan Vural, Vergi Dairesi Grup Müdürü Coşkun, İŞKUR İl Müdürü Koç, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Atlı ve Yolaltı Mesleki ve Anadolu Lisesi mezunlarından olan serbest muhasebeci ve mali müşavir Vedat Ağaç birer konuşma yaptı.

Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi muhasebe ve finans bölümü öğrencilerinin hazırladığı sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi ve skeçler ile devam eden kutlama, plaketlerin verilmesi ile sona erdi.