Yasa dışı bahis çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişi

adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren takibin ardından suç örgütünü yakalamak için düğmeye bastı. Diyarbakır ve İstanbul merkezli yasa dışı bahis çetesine yönelik 32 adrese 300 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Çökertilen çetenin üyeleri Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.