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Yasak dinlemeyen vatandaşlar ölüme yürüyor

Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar surlara çıkarak, göz göre göre ölüme yürüyorlar.

Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen vatandaşlar surlara çıkarak, göz göre göre ölüme yürüyorlar.


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Ne asılan tabelalar ne de yapılan uyarılar, ziyaretçileri engelleyemedi. Surlardan düşerek hayatını kaybeden vatandaşlardan sonra yapılan tüm duyuru ve tabelalara aldırmayan vatandaşlar, fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkmaya devam ediyor.

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