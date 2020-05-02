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Yasak dinlemeyip çadır kuran kampçılara 14 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Karasu bölgesinde çadır kuran kampçılara korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymadıkları gerekçesiyle 14 bin lira ceza kesildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karasu bölgesinde çadır kuran kampçılara korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymadıkları gerekçesiyle 14 bin lira ceza kesildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, park ve ormanlık alanlarda kamp yapmak, çadır kurmak yasaklandı. Çınar ilçesine bağlı Karasu'da yasağa uymayan 4 vatandaş, çadır kurarak kamp yaptı. Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine jandarma ekipleri kamp kuran vatandaşlara yasal işlem yaparak 14 bin lira para cezası keserek serbest bıraktı.

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