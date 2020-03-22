İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasak geldi sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı.

Diyarbakır'da güvenlik güçleri sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmaması yönünde anons yaptı. Duyarlı vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Diyarbakırlıların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. Pazar günü olmasına rağmen vatandaşlar evlerinden çıkmazken, güvenlik güçleri sokak sokak dolaşarak anons yapıp, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.