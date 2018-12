Yasak kalktı vatandaşlar On Gözlü Köprüye koştu

Diyarbakır'da Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasının ardından su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yasaklanan köprüye giriş çıkış bugün açıldı. Su seviyesinin düşmesiyle yasak kaldırılınca vatandaşlar On Gözlü Köprüye koştu.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla yükselen su seviyesini çekmek için vatandaşlar Dicle Nehri üzerindeki köprülere akın etti. Dün vatandaşlar tarihi On Gözlü Köprü'ye akın etmeye başlayınca güvenlik güçleri olası bir risk durumuna karşı tarihi köprüye her iki tarafından da girişi yasaklayarak güvenlik şeridi çekti. Bugün suların seviyesi düşmesiyle yasak kaldırılınca vatandaşlar tekrar On Gözlü Köprüye koştu. Köprüye gelen vatandaşlar sular altında kalan kısımların fotoğraf çekti.