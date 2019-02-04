Yasaklı bölgedeki okul eğitime açıldı

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, ders zili ile birlikte sınıflarındaki yerlerini aldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından 2015'in aralık ayında başlatılan hendek olayları nedeni ile bölgedeki birçok mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bölge terör örgütü mensuplarından temizlendikten sonra da yeniden inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu süre içerisinde restore çalışmaları nedeni ile sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cemal Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Alpaslan Anadolu Lisesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine merhaba dedi. Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin de katıldığı törenle eğitime tekrar başlanan okulda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra derz zile birlikte sınıflarındaki yerlerini aldı.

“Terörün eğitimi baltalamasını gördük”

Okulun açılışı ile ilgili birli veren Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, öğrenciler ve öğretmenler adına çok mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Çiftçi, “Bu okul yaklaşık 3 yıldır eğitim öğretime kapalıydı, Alpaslan Anadolu Lisesi ve Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 3 yıl önceki terör olayları sırasında tahrip olmuştu. O haliyle eğitimden uzak kalmıştı. Öğrencilerimizin birçoğu okullarını görmeden başka bir okulda eğitimlerini almaya devam ettiler. Bu süreçte bu mahallelerimizde önemli sıkıntılar yaşandı. 4 bin konutluk alan tahrip oldu, yok oldu. Bunun içerisinde Diyarbakır'ın çok kadim okulu olan Süleyman Nazif, Cumhuriyet, Yavuz Sultan Selim ilkokulları gibi binlerce öğrenciyi mezun eden Alpaslan Lisesi ve Ortaokulu gibi okullarımız eğitim öğretimden uzak kalmışlardı. Terörün yüzünü burada da gördük, eğitim baltalamasını burada da gördük. Dolayısıyla 3 yıl aradan sonra tekrar okula başlamalarının kendi okullarında derse başlamalarının mutluluğunu paylaşıyoruz bugün. İnşallah artık Diyarbakır'da Türkiye'de terörün olmadığı eğitimin aksamadığı, çocuklarımızın gençlerimizin okullarından uzak kalmadığı bir ortama kavuştuk ve bu ortamın devamını sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu gençlerimizin okuması ile geleceğe çok daha huzurlu, mutlu bir ülkede yaşayacağız. Bu sokaklarda artık terörün değil, huzurun kardeşliğin barışın ve Diyarbakır'ın kendine has kültürünün müziğini duymak istiyoruz. Bu gençlerle de inşallah bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır” dedi.

Öğrencilerden Melisa Günay Kuday ise okullarına tekrar dönüp eğitim aldıkları için çok mutlu olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kapalı okullar restore edildikten sonra açılacak

Daha sonra açılan okulla ilgili bilgi veren Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, Sur Alpaslan Anadolu Lisesi ve Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nun açılıp kendi binalarında eğitim vermesinden dolayı kendilerinin de öğrenciler gibi mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Uçak, şöyle devam etti:

“Alpaslan Anadolu Lisesi ve Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu terör olayları nedeni ile boşaltmak zorunda kalmıştık. Buranın tadilatı bittikten sonra ikinci dönemin ilk der zilini çaldık ve öğrencilerimiz eğitimlerine başladılar. Lisede 537 öğrenci ve 25 öğretmen ortaokulda ise 157 öğrenci ve 11 öğretmenimiz var. Olaylar döneminde ilçedeki bazı okullar zarar görmüştü. Bunlardan şu an Alpaslan Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nun çalışması bitti ve eğitime başladı.”

Konuşmaların ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına girerek yarıyılın ilk dersini 3 yıl sonra açılan okullarında aldı.