İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yatak odasında içtiği sigara sonu oluyordu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir evde, yere düşen sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir evde, yere düşen sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 9. katında bulunan dairesindeki evde sigara içen bir kişi, izmaritin yere düştüğünü fark etmedi. Evde dumanların çıktığını gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve 112 acil sağılık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.