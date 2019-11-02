Yazar Mahmut Kutlu kitap tanıtımında okurlarıyla bir araya geldi

Diyarbakırlı yazar Mahmut Kutlu, yazdığı “Diyarbakır bu mudur' adlı kitap tanıtımında okurlarıyla bir araya geldi.

Sur ilçesi Ahmed Arif müzesinde kitap severlerle buluşan Mahmut Kutlu, okurlarına 'Diyarbakır bu mudur' adlı kitabının imza törenini gerçekleştirdi. Kitap hakkında konuşan Yazar Kutlu, 1968 öncesi hakiki Diyarbakırlıların çocukken oynadıkları oyunları tespit ettiklerini ve kitaplaştırdığını söyledi. Yazar Kutlu, “Nasıl oynanıyor, malzemeleri nedir onlarla ilgili bilgi taşıyor. Bir nevi bizim çocukluk günlerimizin hatıraların anlatımıdır bu kitap. Benim yaşımda olanlar o günleri hatırlayacak gözyaşı dökecekler, çok duygulanacaklar. Ama onların çocukları ise dedelerinin küçükken hayatlarını nasıl geçiriyorlardı onu merak edip onu bulacaklar. Yani maziye bir yolculuk. Mazimiz mahsun yıllarımıza dayandığı için o eski Diyarbakır'ı ah vah ederek anıyoruz, üzülüyoruz ve gözyaşı dökerek Diyarbakır'a hasretiz. 28 sene etkinlik yaptım, bunları yaparken sırf Allah rızası için yaptım. İsterdim ki bir sponsor olsun, bu kitabı Diyarbakırlılara bedava dağıtayım” dedi.