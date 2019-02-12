Yem masrafından kurtulmak için binek hayvanları kaderlerine terk ettiler

Diyarbakır'da yaz aylarında günlük işlerde kullanılmak için toplanan binek hayvanlar, kış aylarında yem masraflarından kurtulmak için salıveriliyor. Caddelerde başıboş dolaşan hayvanlar, sıcaklığın sıfırın altında seyrettiği kış aylarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Diyarbakır'da özellikle kırsal kesimlerde kullanılan katır, at ve eşek gibi binek hayvanlar, yaz aylarında günlük işlerde kullanılmak üzere toplanıyor. Bu süre zarfında hayvanlara işlerini yaptıran vatandaşlar, kış aylarında da yem masraflarından kurtulmak için hayvanları salıveriyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, toplu halde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunana Mega Sanayi Sitesi önünde hayvanseverler tarafından soğuktan donmak üzere bulunan eşekler, cep telefonlarına kaydedildi. Eşekleri bulan hayvansever, hayvanların soğuktan tek ayaklarını kaldırdıklarını belirterek hayvanlara kimsenin sahip çıkmadığını söyledi. Cep telefonundan kayıt yapan hayvansever, "Diyarbakır'da yazın kullanılıp, kışın yem verilmemek için sokağa terk edilmiş hayvanlar. Şu an dışarısı eksi 7-8 derece civarında, hayvanlar üşümekten tek ayaklarını kaldırıyorlar. Soğuktan korunmak için duvar diplerine geçmişler ve kimse bunlara sahip çıkmıyor. Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi çevresindeki köylerden terk edilmiş hayvanlar. Biz kendi evimizde sıcak yataklarımızda otururken bu hayvanlar burada terk edilmiş durumda" diyerek tepki gösterdi.