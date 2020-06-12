İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yemek pişirirken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde Çınar'a bağlı Sevindik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evrim Aker (27), elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Evrim Aker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.