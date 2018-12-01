Yeni Diyarbakır Stadyumu kapılarını açıyor

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u Yeni Diyarbakır Stadyumunda ağırlıyor. Geçen yıl tamamlanan ancak stat zeminin bozuk olması nedeniyle bir türlü lig maçlarının oynanmasına uygun hale getirilmeyen Yeni Diyarbakır Stadyumu, kapılarını Diyarbakırlı futbolseverlere Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçıyla açıyor.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'ndaki ilk maçına çıkacak olan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 farklı mağlup ederek, kötü gidişe son vermişti. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u da bugünkü maçta yenmeyi planlayan yeşil-kırmızılı beyazlı takım, üst üste ikinci galibiyetini elde edip, çıkışını sürdürmek istiyor. Yeni Diyarbakır Stadyumu'ndaki ilk maçını zaferle kapatmayı planlayan Amed Sportif Faaliyetler, bu sayede yeni bir havaya bürünüp, hızla ligin üst sıralarına tırmanmayı planlıyor.

Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yendi

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda geçen sezon oynanan 56. Ziraat Türkiye Kupası finalini Teleset Mobilya Akhisarspor kazanmıştı. Diyarbakır'da oynanan ve canlı olarak yayınlanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Akhisarspor, 56. Ziraat Türkiye kupasını müzesine götüren taraf olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlama vuruşunu yaptı

Yeni Diyarbakır Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlama vuruşunu yaptığı şöhretler karmasına da ev sahipliği yaptı. Birçok bakan ve eski milli futbolcuların forma giydiği karşılaşmayı binlerce Diyarbakırlı futbolsever tribünlerde takip etmişti. Yeni Diyarbakır Stadyumu ayrıca geçen sezon Diyarbekirspor ile Tirespor arasında oynanan 2. Lig'e çıkma yarı final rövanş maçına da sahne olmuştu. Bu karşılaşmayı Diyarbekirspor, binlerce taraftarının desteğiyle kazanmış ve adını finalle yazdırmıştı.