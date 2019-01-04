Yeni doğan kelebek çocuklara yardım

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır ve Ağrı'da dünyaya gelen kelebek çocukların yara bakımlarını üstlendi.

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrı ve Diyarbakır merkez, Ergani ile Silvan ilçelerinde dünyaya gelip Dicle Üniversitesi'nde tedavi altına alan kelebek hastası çocuklara umut oldu. Dernek başkanı Şenay Çalışır, çocukların aileleri ile görüşerek bebeklerin yara bakım işlerini üstlendiklerini iletti. Derneklerinin özellikle kelebek çocuklar için çalışmalar yürüttüğünü belirten Çalışır, “Şu an Dicle Üniversitesi'nde yatmakta olan 4 kelebek hastamız var. Biri Ağrı'dan geldi, diğer 3'ü Diyarbakır merkez ve ilçelerinden tedavi altına alındı. Biz bu çocuklarımızın yara bakımlarını yapmak istedik ve durumu ailelerine ilettik. Yara bakımlarını bizim yaptığımız çocukların medikal tedavileri Dicle Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un destekleri ile yapıyoruz. Kelebek çocuklar ve ailelerine yönelik desteklerimiz devam edecek” dedi.