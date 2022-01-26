Yeni doğum yapan anne ve bebeği için ekipler seferber oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahallede doğum yapan anne ve bebeği, UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Sağlık Komuta Merkezine, Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Remziye Balkılıç'ın doğum sancılarının başladığı ihbarı yapıldı. Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle ilk olarak Sağlık Komuta Hekimleri tarafından tıbbi danışmanlık hizmeti verildi. Annenin sancılarının başlaması üzerine doğum evde gerçekleşti. Hastaya müdahale için gönderilen ambulansın kar nedeniyle yolda kalması üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin yolu açmasıyla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), köye ulaşarak anneye ve yeni doğan bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Anne ve bebeği daha sonra Hani Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavileri yapıldı.