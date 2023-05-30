Yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu ihtiyacı karşılanıyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli içme suyu ve altyapı için çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ ekipleri bu çerçevede yeni yerleşim alanı olan Talaytepe Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarında içme suyu hatları döşüyor. Ekipler, 700 metre uzunluğundaki çalışmayı tamamladığında yüzlerce hane ve yeni yapılacak resmi alanlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyuna kavuşacak. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tutşi, “Talaytepe Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede ekiplerimiz, ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalışıyor. Toplamda 700 metre uzunluğunda olan çalışmamız ile yeni yerleşim yerlerimizin içme suyu hatlarını bağlanmış olacağız. Hatlarımız döşenince yeni yerleşim yeri olarak bu bölgemizde rahatlayacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.