Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır'da

Fatih Erbakan, Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, basın mensuplarıyla buluştu. Dr. Fatih Erbakan, Diyarbakır'a kardeşlik, barış bilinciyle, her ırk ve kesimden insanı kucaklama aşkıyla, heyecanıyla geldiklerini ifade etti. Açıkladıkları hedeflere hep birlikte en kısa zamanda ulaşacaklarını umduklarını belirten Erbakan, "Bölgedeki ve tüm Türkiye'deki insanımız saadete ve selamete biran evvel erişir, Yeniden Refah Partimizin çalışmaları da inşallah bu hedefe ulaşmada vesile olur” dedi.

Erbakan, açıklamalarının ardından esnaf ve kanat önderleriyle bir araya geldi, akabinde kongre merkezine geçti.