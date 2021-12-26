İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.

Fatih Erbakan, Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.


Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Kayapınar İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, basın mensuplarıyla buluştu. Dr. Fatih Erbakan, Diyarbakır'a kardeşlik, barış bilinciyle, her ırk ve kesimden insanı kucaklama aşkıyla, heyecanıyla geldiklerini ifade etti. Açıkladıkları hedeflere hep birlikte en kısa zamanda ulaşacaklarını umduklarını belirten Erbakan, "Bölgedeki ve tüm Türkiye'deki insanımız saadete ve selamete biran evvel erişir, Yeniden Refah Partimizin çalışmaları da inşallah bu hedefe ulaşmada vesile olur” dedi.


Erbakan, açıklamalarının ardından esnaf ve kanat önderleriyle bir araya geldi, akabinde kongre merkezine geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.