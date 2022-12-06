Yenişehir Belediyesi atıl araziyi değerlendirerek mercimek ekti

Yenişehir Belediyesi Yenişehir Üçkuyu Mahallesi'nde belediyeye ait 100 dönümlük arazide dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtmak üzere Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yenişehir Ziraat Odası ile birlikte mercimek ekimine başladı.

“Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi” dahilinde 100 dönümlük arazide ekim yaptıklarını belirten Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Polat, ‘'Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası kırsal kalkınmayı, tarımsal ekonomiyi ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla mercimek ekimine başladık” dedi.

Üçkuyu Mahallesinde mercimek ekimine başladıklarını belirten Polat, “Buradan gelecek hasat dar gelirli ailelere Nev Bahçe Parkımızın içerisinde bulunan tesisimizde paketlenip, dar gelirli ailelerimize destek olmak amacıyla dağıtılacak ve Yenişehir Sosyal Marketimizde de yerini alacak. Bu bağlamda iş birliği yaptığımız Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığımıza ve Kaymakamımız Murat Beşikci'ye çok teşekkür ediyorum'' ifadelerinde bulundu.

Mercimek ekimine Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu katıldı.