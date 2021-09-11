Yenişehir Belediyesi Diyarbakır'da ilklere imza atmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce bir çok proje ile ismini duyuran Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı ilk defa Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alacak Akıllı Bisiklet Sistemini hayata geçirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Fabrika Mahallesinde oluşturulan Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alan Akıllı Bisiklet Sistemi ile bir ilke imza attı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin katılımıyla hayata geçen Akıllı Bisiklet Sistemi Projesinin ilk sürücüsü Başkan Beşikçi ve çevredeki çocuklar oldu. Başkan Beşikçi, sistemin ilk minik sürücülerine 1 aylık ücretsiz kulanım kartı verirken, aşıya davet edilmesi için ilk dozunu yapan vatandaşlara da 1 aylık ücretsiz bisiklet kartı vereceğini açıkladı. Başkan Beşikci, “Bugün bizlerde 2020 Avrupa Ulusal Hareketlilik Haftasında ulusal ödülü almaya layık görülmüş Yeşil Kuşak başlangıç noktasında Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletten oluşan vatandaşlarımızın çok uygun ücretlerle kullanabileceği Diyarbakır'ın ilk akıllı bisiklet noktasını oluşturduk. Bu noktada hem Yenişehir Belediyemizin hizmete koyduğu bisiklet yolları hem de büyükşehir belediyemizin şehri baştan aşağı kuşatan yapımına da devam eden yeni bisiklet yollarında vatandaşlarımız akıllı bisikletlerimizi hem sportif hem de eğlence faaliyeti noktasında ve farklı noktalara inşa edeceğimiz yine akıllı bisiklet noktalarında ulaşım amaçlıda çevreci ve ekonomik koşullarda kullanım imkanına sahip olacak. Bizlerde Yenişehir Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirerek bu hizmeti vatandaşlara sunmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu hizmetimizden ekonomik olarak çok uygun fiyatlarla yararlanabilecektir” dedi.

Aşı olana bir ay ücretsiz bisiklet kullanma

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, aşı olmamış vatandaşların ilk doz aşılarında ücretsiz 1 ay bisiklet kullanma hakkı verecekleri müjdesini ileterek vatandaşları aşıya teşvik etti. Başkan Beşici, “Bugün bu güzel hizmeti faaliyete geçirmekle birlikte Diyarbakırlı vatandaşlarımıza bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Şuana kadar aşısını olmamış vatandaşlarımızın ilk doz aşısını yaptıranlara bir ay boyunca belirli saatlerde ücretsiz bisikletlerimizi kullanmak üzere kartlarına yükleme yaparak ücretsiz bir şekilde onların kullanımına açacağız inşallah” diye konuştu.

Ücretsiz bir ay bisiklet turu alan Recep Bozkurt, bisiklet alacak paraları olmadığını, ücretsiz 1 ay bisiklet kartı hediye edildiğini kaydetti. Bozkurt, “2 TL ile bisiklet sürüyoruz, Allah razı olsun başkanımızdan. Bize bir ay ücretsiz bisiklet kullanma hakkı verdi. Bisikletler çok güzeldi başkanımızla sürdük mükemmeldi” şeklinde konuştu.