Yenişehir Belediyesi, İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günlerinde'

Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği'nin kentin kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlediği İstanbul'daki Diyarbakır Tanıtım Günlerine katıldı.

Yenişehir Belediyesi 03-06 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri'nde projeleri ve folklor ekibi ile yerini aldı.

Yenişehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu standa hem İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlıların hem de yabancı çok sayıda turistin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin, ‘'Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne bizler de Belediyemizin yatırımları, projeleri, folklor ekibi ve sporcularımız ile katıldık. Bu geçen 4 günde Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Beşikci'nin öncülüğünde ilçemizde açmış olduğumuz yeni parklar, sosyal tesisler ve kültür merkezlerimiz; çok sayıda vatandaşımıza ulaşarak zaruri ihtiyaçlarını karşıladığımız sosyal projelerimiz ve Gazi Köşkümüz gibi kültürel ve tarihi mekânlarımız ile ilçemizin ve Diyarbakır'ımızın eşsiz güzelliklerini tanıtmaya çalıştık. Misafirlerimize Folklor ekibimiz ile eşsiz bir görsel şölen yaşattık. Yenişehir Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz standımıza hem İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar hem de yabancı çok sayıdaki turist yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım Günlerini düzenlediği için öncelikle Diyarbakır Valimiz Ali İhsan Su'ya, daha sonra da standımızı ziyaret edip kültürümüze ilgi duyan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum'' ifadelerinde bulundu.