Yenişehir Belediyesi kaldırımları buzdan temizliyor

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ekipleri, ilçede sürdürülen kar temizleme çalışmaları kapsamında buz tutan kaldırımları temizleyerek, vatandaşın ulaşımda sorun yaşamamasını sağlıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile vatandaşların kayma ve yaralanma gibi olumsuzluklarla karşılaşmaması adına ilçe genelinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım temizliği başlatıldı. Belediye Başkanı Beşikci, kar ve buzlanma ile ilgili çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz kaldırımlarda oluşan buzları kırarak zorlu koşullarda vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması, kayma ve yaralanma gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması adına özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırım temizliğini aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler" dedi.