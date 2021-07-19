Yenişehir belediyesi, kurban bayramı öncesi yüzleri güldürdü

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yenişehir ilçesi genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kurban Bayramı öncesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. İlçe genelinde 250 evde temizlik yapıldı.