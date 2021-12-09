Yenişehir Belediyesi nitelikli kalifiyeli eleman yetişmek için kurslar açtı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarına (YESMEK) kayıtlar başladı.

Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB), Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), Diyarbakır Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve ilçe milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından kentte nitelikli kalifiye elemanların yetişmesi için kurslar açtı. Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından kent genelinde herkesin faydalanacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, açılacak kurslar ile binlerce vatandaşın profesyonel eğitim almaları ve meslek sahibi olmalarını sağlayacaklarını söyledi. Beşikci, "Gençlerimizin ve dezavantajlı bireylerimizin eğitim alması kentimizde işsizlik sorununa çözüm olacak hem de kalifiye eleman sayısının artmasına neden olacaktır. Alınan eğitimler sonucunda başarılı olan gençlerimizin istihdamlarının gerçekleştirilebilmesi adına iş insanlarımız ile buluşacak, düzenleyeceğimiz Kariyer Günleri Etkinlikleri ile Diyarbakır iş camiası ile bir araya geleceklerdir" dedi.

Meslek eğitim kurslarından herkesin faydalanabileceğini ifade eden Beşikci, “Bilgisayar destekli reklam ve tasarım, çağrı merkezi elemanı, fotoğraf çekim ve düzenleme teknikleri geliştirme ve uyum eğitimi, yönetici asistanı, finansal okuryazarlık, bilgisayar destekli muhasebe, güzel sanatlara hazırlık gibi mesleki eğitimlerin yanında CV oluşturma, iş arama ve mülakat teknikleri eğitimlerini almak isteyen tüm vatandaşlarımız eğitimlerden faydalanabilecekler” diye konuştu.