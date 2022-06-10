Yenişehir Belediyesi projeleriyle hizmet vermeye devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde projeleriyle ailelere ve çalışanlara hizmet vermeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi, Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi, Çölyak Yardım projesi, Sosyal Taksi Projesi, Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Tekstil Atölyelerinde Seminerler ile Diyarbakır Yenişehir ilçesinde ailelere ve çalışanlara hizmet vermeye devam ediyor. Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi, Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projesi, Çölyak Yardım Projesi, Sosyal Taksi Projesi, Aile Danışmanlığı Hizmeti ve Tekstil Atölyelerinde Seminerler ile Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü şimdiye kadar Yenişehir ilçesi genelinde yaklaşık 30 bin vatandaşa hizmet verdi. 2023 vizyonuyla hayata geçirdikleri projeler sayesinde vatandaşların kalplerine dokunmayı başardıklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, kalbe yürüyen belediyecilik ilkesiyle ilçe genelinde çocuk, genç, kadın, özel gereksinimli ve yaşlı hemşerilerine sosyo-kültürel, ekonomik, sportif, teknolojik, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli projeler hayata geçirdiklerini kaydetti. Başkan Beşilci, “Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde istihdamın arttırılması amacıyla ‘Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım' sloganıyla hayata geçirilen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları bin kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi ile 65 yaş ve üstü evde yalnız yaşayan hemşerilerimizin evde kişisel temizliklerine ve ev temizliklerine yardımcı olunuyor, görevli hemşiremiz aracılığıyla da şeker, tansiyon ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. İlçemizde ikamet eden çölyak hastalarımıza glütensiz ürünler yardım projemiz ile glütensiz gıda ürünlerini aşçılık kursumuzda üretip, ulaştırırken, Sosyal Taksimiz ile de hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın hastanelere ulaşımını sağlıyoruz. Ayrıca hizmet binamız, İkinci Bahar Millet Kıraathanemiz ve Engelsiz Yaşam Merkezimizde 06 yaş ve üzeri çocuk, genç, kadın, yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımız ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSB) tekstil atölyeleri çalışanlarıyla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 10 bin çalışana hem psikolojik danışmanlık hizmeti verdik hem de seminerler düzenledik. Belediye olarak tüm alanlarda vatandaşlarımıza en kaliteli ve en nitelikli hizmetler sunmanın gururunu yaşıyoruz'” dedi.