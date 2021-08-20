Yenişehir Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'da Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesine bağlı tüm cadde, sokak ve kırsal mahallelerde 2021 yılı için belirlenen 250 bin metrekare kilitli parke taşı döşenmesinde ilçede 135 bin metre parke taşı döşenmesi tamamlandı.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların daha rahat yürüyebilmeleri için kaldırım döşeme çalışmalarını da yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Başil ve Çakmak mahallelerinde 70 bin metrekare kilitli parke taşı döşedi.

“Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

İlçenin çehresini yenilemek için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İlçemizin daha modern ve çevre dostu bir yapılanmaya kavuşabilmesi için birimlerimiz aracılığıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz Başil ve Çakmak mahallelerindeki yollara 70 bin metrekare kilitli parke taşı ile birlikte 135 bin metrekare parke taşı döşenmiş oldu. Hedefimiz yılsonuna kadar mahallelerimizdeki sokaklara toplamda 250 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyerek yeni yılda mahallerimizi yeni görünümüne kavuşturmaktır. Ekiplerimizin mahallelerimizde yapmış oldukları çalışmaları yerinden inceliyor, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini de çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.