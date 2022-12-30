Yenişehir Belediyesi yapacağı 8 derslik okulun protokolünü imzaladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından ilçede yapılacak 8 derslikli okulun yapımı için Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yenişehir ilçesi Bozek Mahallesi'nde yapımına başlanan 8 derslikli okul yapım protokolü Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali arasında imzalandı.

Eğitime Dost Belediyecilik anlayışıyla 8 derslikli okulun inşasına başladıklarını belirten Beşikci, okulu 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yetiştireceklerini söyledi. 8 derslikli okulun 240 öğrenci kapasiteli olduğunu ekleyen Başkan Beşikci, ‘'Öncelikle eğitime verdikleri desteklerden ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Valimiz Ali İhsan Su'ya minnetlerimizi sunuyoruz. Yenişehir ilçemize İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir okul daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenişehir ilçemizin Bozek Mahallesinde yapımına başladığımız 8 derslikli okulumuz 240 öğrenci kapasitesine sahip olacak” dedi.

Okulun içerisinde dersliklerin yanı sıra laboratuvar, kütüphane, atölye ve çok amaçlı salonun da bulunacağını kaydeden Beşikci, “Protokolümüz çerçevesinde okulumuzu 240 gün içerisinde Yenişehirli hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Şimdiden ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali'ye de desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim'' ifadelerinde bulundu.