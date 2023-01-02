Yenişehir Belediyesi yaşam parkı için protokol imzaladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı.

Belediyen yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” çerçevesinde desteklenecek olan Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi, Yenişehir ilçesi Dokuz Çeltik Mahallesi'nde inşa ediliyor. Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi'nin Yenişehirli çocukların hayallerini zenginleştireceğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kütüphane inşasının sonuna gelindiğini söyledi.

Çocuk Yaşam Parkı Kütüphanesi'nde çocukların hem kitap okuyabilecekleri hem de zekâ oyunları oynayabileceklerini kaydeden Beşikci, ‘'Yenişehir ilçemizin Dokuz Çeltik Mahallesinde geçtiğimiz aylarda 5 bin 600 metrekare alan üzerinde yapımına başladığımız Çocuk Yaşam Parkımızın yüzde 70'ini tamamladık. Parkımızın içerisinde özel tasarım oyun alanları, macera parkurları ve yine özel tasarım olacak olan çocuk kütüphanemizi inşa ediyoruz. Çocuk kütüphanemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında desteklenecek. Bu çerçevede Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müz ile birlikte Çocuk Yaşam Parkı Kütüphane Yapımı Destek protokolü imzaladık. Kütüphanemize vermiş oldukları desteklerden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza, Diyarbakır Valimiz Ali İhsan Su'ya, İl Kültür Müdürümüz Cemil Alp'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kütüphanemizde uygulamalı aktivitelerle eğlenceli vakit geçireceklerine inandığımız kütüphanemizin asıl sahibi olan çocuklarımıza hayırlı olmasını dilerim'' ifadelerinde bulundu.