Yenişehir Belediyesi yaz spor okulu karete şampiyonu oldu

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla 15 branşta açmış olduğu ücretsiz yaz spor okulunun karate takımı bölgeler ve kulüpler arası yapılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.

Spora ve sporculara her fırsatta destek olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz Yaz Spor Okullarımız çerçevesinde karate kursu açtık. Kursumuzda düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimiz sonucunda alanlarında yetişen sporcularımız bir üst kemerlere terfi ettiler. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen ve bölgeler ile kulüpler arası yapılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvası'nda sporcularımız 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak hem ailelerini hem de bizleri gururlandırdılar. Karate Takımı sporcularımızdan altın madalya kazanan Elif Ela Akburak'ı, Özgür Murat Tunç'u ve Esila Nur Şare'yi, gümüş madalya kazanan Hamit Veysel Ekici'yi, Muhammet Mustafa Şare'yi, Hamza Yiğit Çelebi'yi ve Şirin Kazat'ı, bronz madalya kazanan Salih Doğandemir'i ve Fatıma Nesibe Çelebi'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurslarımızda yetişen sporcularımızı Türkiye şampiyonalarına katılmaları konusunda da desteklemeye devam edeceğiz'' ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün açtığı yaz spor okulu karate takımının 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak şampiyon olduğu bölgeler ve kulüpler arası yapılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvası, Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlendi.