Yenişehir Belediyesinden çocuklara ve yetişkinlere Kur'an-ı Kerim eğitimi

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından 3-6 yaş çocuklar ile 20-50 yaş arası yetişkinlere Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Yenişehir Belediyesine ait Fabrika Mahallesi'nde bulunan Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi'nde İl Müftülüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen kurs, aileler tarafından yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin büyük çoğunluğunu ise 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor.

3-6 yaş çocuk ve 20-50 yaş arası yetişkinler için verilen Kur'an-ı Kerim Kursu eğitimlerinden şu anda 24 öğrencinin eğitim aldığını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 2021 yılı içerisinde 200 kişinin Kur'an-ı Kerim Kursunu tamamlayarak hatim ettiklerini söyledi.

Dini eğitimin insan hayatındaki öneminin de tartışmasız olduğunu vurgulayan Başkan Beşikci, "Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezimizde şu anda 24 kursiyerimiz bulunmaktadır. Kurs sonunda Kur'an-ı Kerim'i hatim eden kursiyerlerimiz için etkinlikler düzenlenerek hediyeler verilecektir. İlçemizde bulunan tüm vatandaşlarımız kurslarımıza katılabilirler" dedi.