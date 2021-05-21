Yenişehir Belediyesinden eğitime tam destek

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi ekiplerince pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime verilen arada ilçedeki okullarda tadilat, tamirat ve modernizasyon çalışması gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede bulunan 11 ilk ve orta dereceli okulda bakım ve onarım yapılması için çalışma başlattı. Yüz yüze eğitimin başlaması halinde öğrencilerin daha verimli ortamlarda eğitim görmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Kaymakam Beşikci, “İlçemizdeki okullarda okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda dış cephe, iç cephe ve kapıların boyanması başta olmak üzere, lavaboların tadilatı, elektrik tesisatlarının onarımı, peyzaj düzenlemesi, oyun alanlarının düzenlenmesi gibi çalışmalar başlatarak tamamladık. En yakın zamanda sevgili çocuklarımızla okullarda bulaşmak ümidiyle çalışmanın öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.