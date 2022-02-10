Yenişehir Belediyesi'nden personele teknoloji ve madde bağımlılığı semineri

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, personeline yönelik teknoloji ve madde bağımlılığı semineri düzenledi.

Yeşilay Diyarbakır Şubesi'ne bağlı uzmanlar ile farmatörler, seminerde dünyada yılda 8 milyon insanın bağımlılıktan dolayı hayatını kaybettiğini dile getirdiler. Seminerinde konuşan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Yeşilay Kurucu Başkanı Hacı Cebe, "Yeşilay 1920 yılından itibaren bağımlılıkla mücadele eden en önemli kurumdur. Diyarbakır'da bulunan iki tane Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM) ile bağımlılıkla ilgili başvuru yapanlara uzmanlar tarafından bağımlılıkla ilgili yol haritası sunuluyor. Ayrıca hem YEDAM'larımız hem de 40 yataklı

Rehabilitasyon Merkezimiz aracılığıyla da yüzlerce insanın hayatına renk katacağımıza eminiz. Bizler için bir kişinin bile hayatına renk katmak çok değerli. Yeşilay olarak genel amacımız bağımlılığın önüne giden yolu kapatmak, özel olarak da sigaraya başlamamayı öncelemek. Yeşilay gönüllüsü arkadaşlarımızın destansı çabasından dolayı başarı sağladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

YEDAM'da görevli Uzman Klinik Psikolog Ece Sapmaz, Uzman Klinik Psikolog Ömer Kurtuluş ile Farmatör Muhsin Yıldırım, bir kişinin bağımlı olarak nitelendirilebilmesi için madde üzerindeki kontrolünü kaybetmiş olması gerektiğini belirttiler. Yılda 8 milyon insanın dünya genelinde bağımlılıktan dolayı hayatını kaybettiğini ifade eden uzmanlar, bağımlılığı önleyebilmek için aile içi iletişim, spora yönelmek ve bu konularda bilinçlenmenin çok önemli olduğunu dile getirdiler.