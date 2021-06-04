Yenişehir Belediyesinden sıfır atık ve bir fidan etkinliği

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, Dünya Çevre Koruma Haftası nedeniyle sıfır atık ve bir fidan etkinliği düzenleyecek.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci' nin talimatlarıyla 5-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde 1 kilogram plastik şişe, cam, kağıt gibi ambalaj atığı veya bitkisel yağ atığı getiren vatandaşların veya ailelerinin adına okul bahçelerine fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Yenişehir Belediyesinin çevreci bir belediye olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, yaşadıkları çevrenin, çocuklar ve gelecek nesiller için kendilerine emanet olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, “Bu nedenle yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak bizlerin en asli görevidir. Unutulmamalıdır ki, biz doğayı koruduğumuz sürece, doğa da bizi korur. Bu noktada hepimize bir takım görevler düşmektedir. Çevre kirliğine yol açacak davranışlardan uzak durmalıyız ve doğayı da korumalıyız. Çevre Koruma Haftası kapsamında 5 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazartesi günü ilimizde bulunan alışveriş merkezinde sıfır atık, bir fidan etkinliği düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte ambalaj atığı ve bitkisel atık yağ getiren vatandaşlarımızın veya ailelerinin adına kırsal mahallelerimizde bulunan okullarımızın bahçelerine 11 Kasım Milli Fidan Dikim Gününde fidan dikimi yapacağız. Arzu eden vatandaşlarımız 11 Kasım 2021 tarihindeki fidan dikim etkinliğine bizzat katılabilecek dileyen vatandaşlarımız ise bu kampanyaya fidan bağışı yaparak destek sağlayabileceklerdir” dedi.