Yenişehir Belediyesi'nin yaptığı anlaşma ile bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nin, Kalkınma Ajansı ve Teleperformance ile imzaladığı iş ortaklığı protokolü sayesinde bu yıl 1500 kişiye istihdam sağlanacak.

Yenişehir Belediyesi ile Telepeformance firması arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Kalkınma Ajansı'nın desteği ile birlikte istihdam edileceklere yönelik olarak ilk eğitimin verildiği Teleperformance firmasında genç istihdam projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin açılış toplantısında konuşan Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, müşteri hizmetleri sektöründe bin 500 genci istihdama kazandıracaklarını belirterek, gençlerin kariyer yolculuklarında her daim yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

İş birliği protokolü çerçevesinde bu yıl bin 500 genci istihdama kazandıracaklarını dile getiren Beşikci, “Güçlü bir ekip ve iş ortakları ile çalışıyoruz. Gençlerimiz için belediye ve kaymakamlık olarak elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Eğitime başlayan gençlerimize başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Projenin açılış toplantısına Beşikci'nin yanı sıra başkan yardımcısı, kurum müdürleri ve paydaşların temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Beşikci ve beraberindekiler, Teleperformance müşteri hizmetleri uzmanı eğitimlerine katılan kursiyerleri ziyaret etti.