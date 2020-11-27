Yenişehir Belediyesinin yeşil kuşak ve bisiklet yollarına ödül

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, 5 milyonluk yatırım bedeli ile yapmış olduğu yeşil kuşak ve bisiklet yolları projeleri ve 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan etkinlikten dolayı Avrupa Birliği Komisyonunca 2002 yılından bu yana verilen Avrupa Hareketlilik 2020 ulusal ödülüne layık görüldü.

Türkiye'de 551 belediyenin katılım sağladığı kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasına en aktif katılımı sağlayarak Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 ulusal ödüllerini kazanan belediyeler belli oldu. İlçede yapmış olduğu projeler ile adından sık sık bahsettiren Yenişehir İlçe Belediyesi, Türkiye'de 551 belediyenin katılım sağladığı kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasında 2020 yılında en hareketli belediye Ulusal ödülünü kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanı Burcu Altınordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Duman, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları Sektör Yöneticisi Akif Türkel ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'nin katılımlarıyla oluşan jüri, 25 Kasımda toplanarak belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri, Kalıcı Önlemler ve 22 Eylül Arabasız Gün kıstaslarını yerine getiren ve hareketlilik.tbb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapan 51 belediye arasından 3 büyükşehir, nüfusu 100 bin üstü Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi, Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Uşak Belediyesi ve nüfusu 100 bin altı olan 3 belediye olmak üzere toplam 9 belediye ödüle layık görüldü. Öte yandan, Hafta Faaliyetleri kategorisi, Kalıcı Önlemler kategorisi ve 22 Eylül Arabasız Gün faaliyetlerinin değerlendirilmesinde Yenişehir'de 5 milyon liralık yatırım bedeli ile yapılan yeşil kuşak, bisiklet yolları projelerinin yanı sıra Minik Pedallar Projesi ile Avrupa Hareketlilik Haftasında, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye birim müdürleri ve personellerle birlikte bisikletle belediye hizmet binasına gelerek hareketli yaşamı desteklediği bildirildi.