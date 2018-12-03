‘Yenişehir Her Yerde' ekibi engelli vatandaşların yanında

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Yenişehir Her Yerde” ekibi engelli vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, yaşam şartlarının geliştirilmesi ve sosyal yaşama dahil olmaları için yanlarında olmaya devam ediyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal'ın talimatıyla çalışmalarına devam eden “Yenişehir Her Yerde” ekibi engelli vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, yaşam şartlarının geliştirilmesi ve sosyal yaşama dahil olmaları için engelli bireylerle birlikte olmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren “Yenişehir Her Yerde” ekibi ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ekipler ilçede ikamet eden maddi olanakları yetersiz engelli vatandaşları tespit ediyor ve ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerine temin ediyor.