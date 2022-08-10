Yenişehir ilçesinde Aziziye Deresi altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Aziziye Deresi'nde atıksu sorununu çözmek amacıyla başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, Aziziye ve Gürdoğan Mahalleleri'nde çarpık yapılaşmadan kaynaklı atıksuların deşarj edilememesi nedeniyle ortaya çıkan koku ve sağlıksız görüntüleri yürüttüğü çalışmayla gideriyor. “Kayapınar-Yenişehir Kısmi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebekesi Döşenmesi Yapım İşi” çerçevesinde ekipler, Silvan yolu karayolunun altından yatay sondaj çalışması ile suyun tahliye edilmesini sağlayacak.

Ekipler, yağış nedeni ile oluşabilecek su baskınları ve sel ihtimaline karşı kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmaları ve içme suyu şebeke inşaatı nedeniyle kazı yapılan cadde ve sokaklarda üst yapı yenilenerek asfaltlama gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, teknik personelden bilgi aldı. Projenin bölgenin altyapısını güçlendirdiğini belirten Tutşi, “Uzun yıllardır burada kaçak yapılaşma nedeniyle kanalizasyon ve koku sorunu yaşanıyordu. Problemi çözmek amacıyla büyük bir proje başlattık. Proje ile hem bölgedeki altyapı hattı rahatlayacak hem de Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenmiş olacak. Vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla en iyi hizmeti yapmanın gayretindeyiz” ifadelerinde bulundu.