Yenişehir ilçesinde Ramazan denetimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçede halk sağlığının korunması ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması için gıda güvenliği denetimi gerçelşetirdi.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile ilçede gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen konusunda mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine dikkat etti. Vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazan'ı huzurlu geçirmesi için denetimlerin artıran Yenişehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede bulunan pastane, fırın, büyük marketler ve tatlı satan iş yerlerini denetledi.

“Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz”

Yenişehir ilçesinde yapılan denetimlerle ilgili konuşan Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların huzur ve refahı için ilçede zabıta ekiplerinin gerekli hassasiyeti gösterip fırsatçılığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Beşikci, “İlçemizde ikamet eden tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapmalarını sağlamak asli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Yenişehir Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikler ve hataları konusunda uyarıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.