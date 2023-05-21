Yenişehir ilçesinde yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da, Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan tüm yolların daha konforlu hale getirilmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Fen İşleri ekipleri bir taraftan ilçeye bağlı Güvendere Mahallesi'nde malzeme serim çalışmaları sürdürürken bir diğer taraftan da, Şehitlik Mahallesi'nde kaldırım ve parke çalışmalarına devam ediyor.

İlçede ikamet eden vatandaşların daha konforlu yollar ile ulaşımlarını sağlayabilmesi adına yol bakım çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirten Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ve fen işleri ekiplerinin ilçede gerekli görülen ve talep edilen tüm yollarda çalışmaları başlattıklarını söyledi.